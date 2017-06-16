В Казахстане планируют запретить никаб и паранджу

В правительстве Казахстана разрабатывается законопроект, вводящий запрет ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лица. Речь идет о никабе и парандже, сообщили «Sputnik Казахстан» в пресс-службе министерства.

Также законопроект вводит нормы, «которые позволят регулировать получение духовного (религиозного) образования за рубежом», сообщили там.

Также инициатива предлагает «обеспечить финансовую прозрачности религиозных объединений; защитить права атеистов; регулировать участие госслужащих в религиозной деятельности; усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность».

В документе дается определение ряда понятий, таких как «богослужение», «религиозная литература», «религиозный радикализм», «деструктивное религиозное течение».

В министерстве заявили, что его главный приоритет в области религии — укрепление светских принципов государства и формирование нулевой терпимости к любым деструктивным религиозным течениям.

«В этой работе основная цель — безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами», — отметил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.