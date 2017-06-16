Путин опроверг наличие у него тайных богатств

Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что у него есть банковские счета на Кипре и другие тайные богатства.

Об этом он заявил в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна, передает ТАСС.

«Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — рассказал президент о приписываемых ему активах.

На реплику Стоуна о том, что сам был он был счастливее, располагая большими средствами, Путин заметил: «Вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого».

В январе прошлого года на телеканале BBC One вышел документальный фильм «Тайные богатства Путина». Лента основана на интервью с российскими бизнесменами, уехавшими за границу.

По их мнению, Путин контролирует в стране крупный бизнес и обладает большими активами.