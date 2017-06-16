Ди Каприо вернул следователям «Оскар» Брандо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал следователям статуэтку кинопремии «Оскар», подаренную ему компанией Red Granite Pictures за съемки в фильме «Волк с Уолл-Стрит». Об этом сообщает Reuters.

Ранее эта награда принадлежала актеру Марлону Брандо. Статуэтка, предположительно, была украдена в начале 2000-х годов, когда Брандо был еще жив. В 2012 году Red Granite Pictures, выступавшая спонсором съемок «Волка с Уолл-Стрит», через посредников купила награду на аукционе за 600 тысяч долларов.

Минюст США, как пишет Deadline.com, ведет дело в отношении кинокомпании, подозревая ее в отмывании денег.

В частности, на съемки «Волка с Уолл-Стрит» компания привлекла 100 млн долларов из госфонда Малайзии.

Ранее Минюст добился ареста прав на фильм.

Согласно заявлению ведомства, Ди Каприо вернул следователям и другие предметы, которые были получены им от кинокомпании.