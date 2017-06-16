Прочитана невидимая древняя надпись

При помощи технологии мультиспектральной съемки группа израильских ученых смогла выявить невидимый ранее текст на остраконе – керамическом черепке с надписью, сделанной чернилами.

Остракон, получивший обозначение Arad 16, был найден в 1965 году профессором Йохананом Ахарони во время раскопок древнего города Арад на границе Иудейской пустыни. Арад служил крепостью на окраине Иудеи, и большая часть найденных в нем остраконов представляет собой документы служебной переписки одного из ее военачальников – Элишива, занимавшего должность интенданта. Они касаются поставок для нужд гарнизона муки, вина и масла. Профессор Ахарони датировал остракон Arad 16 600 годом до н. э., то есть временем накануне покорения Иудеи вавилонским царем Навуходоносором II (598 г. до н. э.). Надпись на лицевой стороне остракона была видна, и значительную ее часть прочитали сразу после обнаружения.

Оборотная часть черепка долгое время считалась пустой. Недавно при мультиспектральной съемке на ней были замечены следы знаков, и в итоге ученым удалось выявить там целых три строки, представляющие собой продолжение текста, расположенного на передней стороне. Также при помощи мультиспектральной съемки ученые смогли разобрать ряд знаков с передней стороны остракона, которые ранее были нечитаемыми.

Текст представляет собой письмо, направленное Элишиву его коллегой по имени Хананьяху, служившим в Бэер-Шеве, которая находится в 25 километрах к западу от Арада. Хотя послание посвящено служебным делам, оно одновременно носит и личный характер. В начале Хананьяху тепло приветствует Элишива: «Твой друг Хананьяху [настоящим] посылает привет вам [Элиашиву и его семье]. Да благословит вас Яхве». Затем обсуждаются отправка серебра и масла, а также говорится, что некий товар (его название не сохранилось) посылать не надо. На обратной стороне содержится просьба отправить вино. Говорится, что один бат (единица примерно равная 38,9 литрам) вина получен человеком по имени Ге’альяху.Также Хананьяху говорит своему коллеге, что, если у того есть нужда в чем-либо, то пусть он напишет об этом.

Один из авторов работы Шайра Файгенбаум-Головин (Shira Faigenbaum-Golovin) из Университета Тель-Авива сказала, что мультиспектральная съемка открывает новые перспективы в исследовании древних надписей и что, вероятно, многие остраконы, кажущиеся пустыми, на самом деле содержат невидимые невооруженным глазом тексты.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.