Путин сравнил администрацию предыдущего президента США с политбюро

На американском телеканале Showtime завершился показ четырехсерийного фильма-интервью Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным.

В последней серии Путин сравнил администрацию предыдущего президента США Барака Обамы с политбюро ЦК КПСС, а также высказался о роли Сталина и олигархов в современной России.

Путин заявил: «То, что происходило в последние дни [работы администрации Обамы] мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они друг друга награждали орденами. Это было очень смешно, честно говоря» (цитата РИА Новости).

Во время его слов в фильме демонстрировалась запись того, как Обама награждает вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы.

Также, как сообщает «Интерфакс», Путин заявил Стоуну, что «излишняя демонизация Сталина» — это один из способов атаки на Россию.

Иосифа Сталина президент назвал «сложной фигурой», подобной Кромвелю и Наполеону.

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» — заявил глава государства.

Путин также коснулся проблем с олигархами, заявив: «Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или в начале 2000-х. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача — она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода».

«Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу», — подытожил политик.