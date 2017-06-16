В Москве завершилось голосование по программе реновации

В Москве завершилось голосование среди жителей 4546 домов, предварительно включенных в программу реновации. За участие в программе проголосовали 4087 домов, против высказались 452 дома, подсчитал РБК.

Средняя явка составила 71%. По данным издания, в основном от участия в программе отказывались жители кирпичных домов — 377 из 452 строений.

При этом более 90% домов, включенных в программу столичными властями, согласились на снос и переезд в новые квартиры.

Удаленность от метро и политические предпочтения жителей, как отмечает издание, не оказали влияния на их выбор.