Шойгу доложил Путину об уничтожении в Сирии нескольких руководителей ИГ

Президент Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На нем, в частности, присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Минобороны Сергей Шойгу информировал собравшихся об авиаударе российских Воздушно-космических сил в районе города Ракка (Сирия), в результате которого удалось уничтожить большую группу террористов, среди которых, предположительно, находились члены руководства группировки ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что проверяет информацию о том, что при ударе российских ВКС в конце мая мог быть уничтожен главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Организация «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) признана в России террористической и запрещена решением суда.