Погорельцы ворвались в управу Лондона с требованием компенсации

Группа демонстрантов, предположительно, пострадавших в результате масштабного пожара в высотке Лондона, ворвалась в управу района Кенсингтон. Там демонстранты заявили властям о своих требованиях, пишут The Sun и BBC.

Протестующие потребовали расследовать причины пожара, опубликовать данные о том, сколько человек жили в сгоревшем доме, а также выделить помощь погорельцам.

Местные власти выдали протестующим письменный ответ. В нем говорилось, что опубликовать данные жителей должны полиция или экстренные службы.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для помощи погорельцам будет создан специальный фонд в размере 5 млн фунтов. Эти деньги пойдут на еду, одежду и другие нужды.

В ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в центре Лондона произошел пожар. Дом почти полностью выгорел.

Полиция сообщает о найденных останках 30 погибших.

Также, по данным BBC, без вести пропавшими числятся 76 человек. Они, вероятно, также погибли.