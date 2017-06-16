Полиция Лондона сообщила о минимум 30 погибших при пожаре в высотке

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне стали, по меньшей мере, 30 человек. Об этом сообщается в твиттере городской полиции.

Один из погибших скончался в больнице, заявил глава лондонской полиции Стюарт Канди, передает BBC.

По данным медиахолдинга, всего в результате пожара пропали без вести 76 человек.

Таким образом, общее число жертв трагедии может перевалить за сотню.

Британская The Sun сегодня опубликовала список с именами 65 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Пожар в Grenfell Tower в центре британской столицы начался в ночь на 14 июня. Огонь охватил почти все этажи здания, не затронув лишь первые два.

Сегодня же, как сообщает BBC, королева Елизавета II и принц Уильям посетили центр помощи погорельцам.

А премьер-министр Тереза Мэй заявила о начале открытого расследования причин страшного пожара.