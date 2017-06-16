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16 июня 2017, 16:17
ДТП транспорт убийство Украина

В Запорожье мужчина скончался в трамвае при падении на вилы

В украинском городе Запорожье пассажир трамвая погиб, напоровшись на вилы, которые вез другой пассажир. Об этом сообщают местное издание Ipnews и телеканал Espreso.

Инцидент произошел около остановки «Центральный рынок». Мужчина упал на вилы и скончался на месте.

Как пишет Depo.ua, свидетели происшествия рассказали сотрудникам патрульной полиции, что во время посадки в трамвай потерпевший внезапно начал падать назад. В это время за ним заходил пассажир, в руках которого была сумка с вилами.

Потерпевший упал на острие и умер.

По документам удалось установить личность погибшего, им оказался 80-летний пенсионер. На остановке полицейские также обнаружили 88-летнего мужчину, в руках у которого находилась сумка, испачканная в крови.

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