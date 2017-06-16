Глава Росавтодора предложил ограничить движение грузовиков ночью и в выходные

Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт считает, что со временем можно будет ввести ограничения на движение большегрузного транспорта в ночное время и в выходные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

«В дальнейшем рано или поздно мы к этому придем — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта», — сказал руководитель агентства.

Он отметил, что ограничения не коснутся доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.

Сейчас, по словам Старовойта, «такая мера не очень своевременна, потому что у нас в полной мере не работает система по учету труда и отдыха водителей».

Он призвал «детально проанализировать» возможность новых ограничений.