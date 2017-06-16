Безвизовым режимом с ЕС воспользовались около 8700 украинцев

C 11 июня, когда начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС, им воспользовались 8690 украинцев. Они пересекли границу, имея только биометрический паспорт, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Большинство выехали в Польшу. При этом 22% граждан следовали за границу авиационным транспортом. Остальные выезжали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.

В пересечении границы было отказано 16 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства во время предыдущего пребывания в странах ЕС.