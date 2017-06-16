На журфаке в Екатеринбурге защищен диплом по фильму «Он вам не Димон»

Выпускница журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму-расследованию «Он вам не Димон». Об этом пишет Znak.com.

Девушка рассказала изданию, что ее научный руководитель, профессор Марина Мясникова «раз десять» отговаривала ее писать в работе про это расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

«Она говорила, что боится, что в университете об этом узнают, и кого-то могут уволить», — отметила Веселова.

Впоследствии, по ее словам, научный руководитель просила, чтобы на защите диплома февушка не рассказывала об этом фильме.

«Говорила, что напишет плохой отзыв. На защите я рассказывала про другие фильмы, которые разбирала, но в итоге она все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла», — рассказала выпускница.

На предполагаемой странице Веселовой «ВКонтакте» в начале апреля был опубликован подробный анализ фильма. При этом автор отмечает как сильные, эмоциональные, так и слабые, фактологические стороны расследования.