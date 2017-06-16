Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными» революциями

Акции протеста в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах», заявил «Интерфаксу» главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, «истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса».

Он добавил, что «под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны».

Глава Росгвардии отметил, что подготовка его подчиненных «постоянно совершенствуется», «проводятся тренировки по быстрому реагированию, слаженности, повышается мобильность наших подразделений. Вся эта работа идет в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами».