В США умер режиссер «Рокки» Джон Эвилдсен

В США на 82-м году жизни скончался кинорежиссер Джон Эвилдсен, снявший фильмы «Рокки» и «Карате-кид».

По словам сына актера, причиной смерти стал рак.

John G. Avildsen, the Oscar winning director behind "Rocky" and "The Karate Kid" passes away at 81. https://t.co/mGLnwCz18S pic.twitter.com/KlZOpRN7ir — Variety (@Variety) 16 июня 2017 г.

Джон Эвилдсен является режиссером первого и пятого фильмов из серии «Рокки» со Сильвестром Сталлоне в главной роли. За первый фильм, вышедший в 1976 году, он получил «Оскар». За роль в его втором фильме — «Спасите тигра» — «Оскара» получил актер Джек Леммон. Эвилдсен также снял три части фильма «Карате-кид».