В США умер режиссер «Рокки» Джон Эвилдсен

В США на 82-м году жизни скончался кинорежиссер Джон Эвилдсен, снявший фильмы «Рокки» и «Карате-кид».

По словам сына актера, причиной смерти стал рак.

John G. Avildsen, the Oscar winning director behind "Rocky" and "The Karate Kid" passes away at 81. https://t.co/mGLnwCz18S pic.twitter.com/KlZOpRN7ir