Бастрыкин поручил передать в СКР дело о гибели «пьяного» мальчика в ДТП в Балашихе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче ведомству уголовного дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как пояснил Александр Бастрыкин, передача этого уголовного дела следователям необходима для полного и объективного расследования. В ведомстве отметили, что в случае отказа вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генпрокуратуры.

Ранее следователями СКР было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка (ч. 1 ст. 293 УК России).

23 апреля в Железнодорожном женщина за рулем автомобила сбил мальчика на пешеходном переходе и протащил его более 10 метров. От полученных травм он скончался на месте. Родители ребенка заявляли, что уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств бала уничтожена. В крови погибшего было обнаружено 2,7 промилле спирта. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто.