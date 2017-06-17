Мемория. Жанна Бичевская

17 июня 1944 года родилась Жанна Бичевская, певица.

Личное дело

Жанна Владимировна Бичевская (73 года) родилась в Москве в семье инженера-электрика Владимира Бичевского и балерины Лидии Кошелевой. Дальние предки по отцу — польские дворяне, чей род упоминался еще во времена Речи Посполитой. «Я даже не знаю, где могила матери, не знаю имени родной бабушки, — рассказывала певица. — Мама была балериной, умерла от абсцесса легких, когда мне едва исполнилось пять лет. От меня все скрывали, а теперь и спросить о ней не у кого». Жанну воспитывала мачеха Елена Бичевская, бухгалтер по профессии.

Окончила музыкальную школу по классу гитары. Получив аттестат, в 1966 году поступила в училище циркового и эстрадного искусства. Во время учебы начала записывать русские народные песни. Параллельно работала преподавателем по классу гитары в Загорской музыкальной школе. Закончив училище, с 1971 по 1973 год была солисткой ВИА «Добры молодцы» (пела в дуэте с Юлием Слободкиным), затем перешла в Москонцерт (1973—1979).

В 1973 году стала лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. С гастролями побывала во многих городах СССР, а также в Финляндии и Восточной Европе — Венгрии, Румынии, Чехословакии и Югославии. Пластинки Бичевской с записями народных песен, аранжированных с добавлением кантри и фолка, расходились большими тиражами в более чем 40 странах мира.

В 1970-х певица восемь раз подряд собирала аншлаги в парижском зале «Олимпия». Тогда же у нее появился интерес к православной культуре. «В 1975 году изгнали с экрана меня, Высоцкого, Окуджаву. Три изгоя, объявившие войну большевистскому богохульству! Потом, после распада СССР, пришли демократы, послушали мои православные песни, баллады, большая часть которых написана иеромонахом Романом и моим мужем Геннадием Пономаревым. Послушали и… тоже запретили!» — оценивает тот период Бичевская.

С конца 1980-х годов также увлеклась белогвардейской тематикой. В 1989 году на песенном конкурсе в Сан-Ремо (Италия) за выдающийся вклад в мировое исполнительское искусство удостоилась титула «Золотая гитара». В 1990-х — начале 2000-х годов певица выпустила несколько альбомов с песнями Андрея Макаревича, Александра Вертинского и Булата Окуджавы, а также ряд компакт-дисков патриотической направленности.

В 1999—2008 годах вела авторскую программу «От сердца к сердцу» на радиостанции «Голос России», вещающей за рубеж.

В 1988 году Жанна Бичевская познакомилась с тульским поэтом и композитором Геннадием Пономаревым, поклонником ее творчества. В этом же году она крестилась и обвенчалась с ним в церкви. Детей у пары нет.

Чем знаменита

Российская певица авторской песни, поющая, в основном, о православии и русском патриотизме. В своих песнях проповедует любовь к традиционным ценностям и неприязнь к Западу. В первой половине 1990-х также была известна по исполнению белогвардейских романсов.

Значительная часть религиозных композиций написана иеромонахом Романом (Матюшиным), а также мужем певицы Геннадием Пономаревым (альбомы «Осень музыканта», «Имени Твоему, Господи», «Русская Голгофа», «Верую», «Белая ночь» и другие).

О чем надо знать

Жанна Бичевская

В Православной церкви неоднозначно относятся к Бичевской. Так, известный российский проповедник дьякон Андрей Кураев ранее называл ее сектанткой.

Вот что он писал в начале 2000-х: «Жанну Бичевскую погубило то, что она всерьез мнит себя пророчицей, учит всех и вся. На церковном языке это называется словом "прелесть": человек слишком серьезно начинает относиться к себе самому, слишком доверяет своим откровениям, интуиции, впечатлениям и мнениям. Она выступает в новом жанре — концертов-проповедей. Когда музыка — нечто десятичное, а главное — сказать свое слово, жестко обличая всех и вся, хоть президента, хоть Патриарха.

(На концерте) прозвучало "Россия будет вновь свободной, и мир падет к ее ногам!". Затем еще конкретнее: "Русские плюют на власть Америк и Европ!" И после этой фразы Жанна в приступе священного гнева прокричала: "Чтоб они сдохли все!". Гнев Бичевской направлен не только на "Запад", но и на церковную иерархию, отказывающуюся перенести титул "Искупителя" с Христа на царя Николая II: "Наверное, Господь меня сюда прислал. Я служу Богу и Царю. Ад уже полон! И не только мирскими – монахами и священниками, даже архиереями полон ад!"».

Скандал вызвал также видеоклип Бичевской на песню «Мы — русские!» (2007), в котором постановочные кадры из фильма «День независимости» с горящими американскими городами были смонтированы с видео ракет, запущенных с российских самолетов.

Прямая речь:

О пути к Богу: «Я всю жизнь знала, что Бог есть, искала его. И когда была маленькой, тоже всегда чувствовала, что меня какая-то сила хранит. Хотя в молодости были и светская жизнь, и дружба с кришнаитами, и увлечение йогой. Но после всего этого как-то Господь меня направил. Я познакомилась с Геной, моим супругом, в 1988-м, он до этого пел в храме десять лет. И он меня спросил: "Ты крещеная?" Я говорю: "Нет". В Туле, в соборе недалеко от дома мужа, меня окрестил очень хороший батюшка, иеромонах.

После этого мы с мужем как-то естественно пришли к почитанию царя и царской семьи. Прочитали три книги "Чудеса царских мучеников". Геннадий написал "Песню о святых царских мучениках". И пошло-поехало. Весной 1994 года записали диск "Любо, братцы, любо", в который включили и гимн "Боже, царя храни". А осенью того же года к нам в квартиру влетел кумулятивный противотанковый снаряд. Это было время, если вы помните, когда клыковские памятники Николаю взрывали. Я думаю, что именно за гимн "Боже, царя храни" мы получили послание от дьявола и его слуг».

О взаимоотношении с коллегами и чудесах: «Однажды мне Пугачева позвонила и сказала: "Жанна, ты что же в наших тусовках не участвуешь?" А я ей прямым текстом ответила: "Алла, мы с тобой из разных профсоюзов". Я делаю то, что вложил в мои руки, в мои уста, в душу мою Господь. И я за это тоже отчитаюсь перед Господом. Во всяком случае, песни, которые я пою, приводят людей к Богу, в церковь. Главный врач онкологического центра в Москве однажды мне сказала: "Жанна, я должна сообщить вам очень важную вещь: некоторые больные, слушая вашу пластинку с песнями иеромонаха Романа, исцеляются от последней, четвертой, стадии рака". Не все, а некоторые. Злобным очень тяжело исцелиться. От злобы надо избавляться, всем все прощать».

О Западе и России (ноябрь 2014): «Когда мы крестимся, мы трижды плюем на запад. И произносим: "Отрицаюсь тебе, сатана". С запада идет вся гадость, вся дрянь от Антихриста этого поганого. Поэтому всё, что с запада к нам идет, все это надо… выбрасывать из головы, из дома. Не пляшите под дудку Запада!».

5 фактов о Жанне Бичевской

Училась пению у камерной певицы, народной артистки Белоруссии Ирмы Яунзем. В молодости много ездила по подмосковным деревням, где собирала полузабытые народные песни.

Имеет благословение патриарха Алексия II на выпуск пластинок духовного содержания (1997).

По собственному признанию, не смотрит телевизор уже тридцать лет.

Последний на сегодня альбом «От прощанья до прощанья» вышел у певицы в 2014 году.

Тогда же Бичевская поддержала «русскую весну» и отделение Крыма от Украины, однако приехать на полуостров тогда не решилась. «В первые дни "русской весны" я рвалась в Севастополь. Но местные антрепренеры мне заявили: "Мы боимся за вашу жизнь!". Пролетел год, теперь новая сказка: "Вы не соберете залы!"» — рассказывала она газете «Новый Крым». В марте 2015 участвовала в концерте в храме Христа Спасителя в поддержку детей Донбасса.

Материалы о Жанне Бичевской:

Статья о певице в Википедии

Биографическая справка на официальном сайте

Биография на сайте «Узнай все»