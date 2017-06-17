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17 июня 2017, 00:07
Мемория

Мемория. Жанна Бичевская

Жанна Владимировна Бичевская
Жанна Владимировна Бичевская

17 июня 1944 года родилась Жанна Бичевская, певица.

 

Личное дело

Жанна Владимировна Бичевская (73 года) родилась в Москве в семье инженера-электрика Владимира Бичевского и балерины Лидии Кошелевой. Дальние предки по отцу — польские дворяне, чей род упоминался еще во времена Речи Посполитой. «Я даже не знаю, где могила матери, не знаю имени родной бабушки, — рассказывала певица. — Мама была балериной, умерла от абсцесса легких, когда мне едва исполнилось пять лет. От меня все скрывали, а теперь и спросить о ней не у кого». Жанну воспитывала мачеха Елена Бичевская, бухгалтер по профессии.

Окончила музыкальную школу по классу гитары. Получив аттестат, в 1966 году поступила в училище циркового и эстрадного искусства. Во время учебы начала записывать русские народные песни. Параллельно работала преподавателем по классу гитары в Загорской музыкальной школе. Закончив училище, с 1971 по 1973 год была солисткой ВИА «Добры молодцы» (пела в дуэте с Юлием Слободкиным), затем перешла в Москонцерт (1973—1979).

В 1973 году стала лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. С гастролями побывала во многих городах СССР, а также в Финляндии и Восточной Европе — Венгрии, Румынии, Чехословакии и Югославии. Пластинки Бичевской с записями народных песен, аранжированных с добавлением кантри и фолка, расходились большими тиражами в более чем 40 странах мира.

В 1970-х певица восемь раз подряд собирала аншлаги в парижском зале «Олимпия». Тогда же у нее появился интерес к православной культуре. «В 1975 году изгнали с экрана меня, Высоцкого, Окуджаву. Три изгоя, объявившие войну большевистскому богохульству! Потом, после распада СССР, пришли демократы, послушали мои православные песни, баллады, большая часть которых написана иеромонахом Романом и моим мужем Геннадием Пономаревым. Послушали и… тоже запретили!» — оценивает тот период Бичевская.

С конца 1980-х годов также увлеклась белогвардейской тематикой. В 1989 году на песенном конкурсе в Сан-Ремо (Италия) за выдающийся вклад в мировое исполнительское искусство удостоилась титула «Золотая гитара». В 1990-х — начале 2000-х годов певица выпустила несколько альбомов с песнями Андрея Макаревича, Александра Вертинского и Булата Окуджавы, а также ряд компакт-дисков патриотической направленности.

В 1999—2008 годах вела авторскую программу «От сердца к сердцу» на радиостанции «Голос России», вещающей за рубеж.

В 1988 году Жанна Бичевская познакомилась с тульским поэтом и композитором Геннадием Пономаревым, поклонником ее творчества. В этом же году она крестилась и обвенчалась с ним в церкви. Детей у пары нет.

 

Чем знаменита

Российская певица авторской песни, поющая, в основном, о православии и русском патриотизме. В своих песнях проповедует любовь к традиционным ценностям и неприязнь к Западу. В первой половине 1990-х также была известна по исполнению белогвардейских романсов.

Значительная часть религиозных композиций написана иеромонахом Романом (Матюшиным), а также мужем певицы Геннадием Пономаревым (альбомы «Осень музыканта», «Имени Твоему, Господи», «Русская Голгофа», «Верую», «Белая ночь» и другие).

 

О чем надо знать

 
Жанна Бичевская

В Православной церкви неоднозначно относятся к Бичевской. Так, известный российский проповедник дьякон Андрей Кураев ранее называл ее сектанткой.

Вот что он писал в начале 2000-х: «Жанну Бичевскую погубило то, что она всерьез мнит себя пророчицей, учит всех и вся. На церковном языке это называется словом "прелесть": человек слишком серьезно начинает относиться к себе самому, слишком доверяет своим откровениям, интуиции, впечатлениям и мнениям. Она выступает в новом жанре — концертов-проповедей. Когда музыка — нечто десятичное, а главное — сказать свое слово, жестко обличая всех и вся, хоть президента, хоть Патриарха.

(На концерте) прозвучало "Россия будет вновь свободной, и мир падет к ее ногам!". Затем еще конкретнее: "Русские плюют на власть Америк и Европ!" И после этой фразы Жанна в приступе священного гнева прокричала: "Чтоб они сдохли все!". Гнев Бичевской направлен не только на "Запад", но и на церковную иерархию, отказывающуюся перенести титул "Искупителя" с Христа на царя Николая II: "Наверное, Господь меня сюда прислал. Я служу Богу и Царю. Ад уже полон! И не только мирскими – монахами и священниками, даже архиереями полон ад!"».

Скандал вызвал также видеоклип Бичевской на песню «Мы — русские!» (2007), в котором постановочные кадры из фильма «День независимости» с горящими американскими городами были смонтированы с видео ракет, запущенных с российских самолетов.

 

Прямая речь:

О пути к Богу: «Я всю жизнь знала, что Бог есть, искала его. И когда была маленькой, тоже всегда чувствовала, что меня какая-то сила хранит. Хотя в молодости были и светская жизнь, и дружба с кришнаитами, и увлечение йогой. Но после всего этого как-то Господь меня направил. Я познакомилась с Геной, моим супругом, в 1988-м, он до этого пел в храме десять лет. И он меня спросил: "Ты крещеная?" Я говорю: "Нет". В Туле, в соборе недалеко от дома мужа, меня окрестил очень хороший батюшка, иеромонах.

После этого мы с мужем как-то естественно пришли к почитанию царя и царской семьи. Прочитали три книги "Чудеса царских мучеников". Геннадий написал "Песню о святых царских мучениках". И пошло-поехало. Весной 1994 года записали диск "Любо, братцы, любо", в который включили и гимн "Боже, царя храни". А осенью того же года к нам в квартиру влетел кумулятивный противотанковый снаряд. Это было время, если вы помните, когда клыковские памятники Николаю взрывали. Я думаю, что именно за гимн "Боже, царя храни" мы получили послание от дьявола и его слуг».

О взаимоотношении с коллегами и чудесах: «Однажды мне Пугачева позвонила и сказала: "Жанна, ты что же в наших тусовках не участвуешь?" А я ей прямым текстом ответила: "Алла, мы с тобой из разных профсоюзов". Я делаю то, что вложил в мои руки, в мои уста, в душу мою Господь. И я за это тоже отчитаюсь перед Господом. Во всяком случае, песни, которые я пою, приводят людей к Богу, в церковь. Главный врач онкологического центра в Москве однажды мне сказала: "Жанна, я должна сообщить вам очень важную вещь: некоторые больные, слушая вашу пластинку с песнями иеромонаха Романа, исцеляются от последней, четвертой, стадии рака". Не все, а некоторые. Злобным очень тяжело исцелиться. От злобы надо избавляться, всем все прощать».

О Западе и России (ноябрь 2014): «Когда мы крестимся, мы трижды плюем на запад. И произносим: "Отрицаюсь тебе, сатана". С запада идет вся гадость, вся дрянь от Антихриста этого поганого. Поэтому всё, что с запада к нам идет, все это надо… выбрасывать из головы, из дома. Не пляшите под дудку Запада!».

 

5 фактов о Жанне Бичевской

  • Училась пению у камерной певицы, народной артистки Белоруссии Ирмы Яунзем. В молодости много ездила по подмосковным деревням, где собирала полузабытые народные песни.
  • Имеет благословение патриарха Алексия II на выпуск пластинок духовного содержания (1997).
  • По собственному признанию, не смотрит телевизор уже тридцать лет.
  • Последний на сегодня альбом «От прощанья до прощанья» вышел у певицы в 2014 году.
  • Тогда же Бичевская поддержала «русскую весну» и отделение Крыма от Украины, однако приехать на полуостров тогда не решилась. «В первые дни "русской весны" я рвалась в Севастополь. Но местные антрепренеры мне заявили: "Мы боимся за вашу жизнь!". Пролетел год, теперь новая сказка: "Вы не соберете залы!"» — рассказывала она газете «Новый Крым». В марте 2015 участвовала в концерте в храме Христа Спасителя в поддержку детей Донбасса.

 

Материалы о Жанне Бичевской:

Статья о певице в Википедии

Биографическая справка на официальном сайте

Биография на сайте «Узнай все»

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