В России возобновили производство судов на подводных крыльях типа «Комета»

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что в России возобновилось производство скоростных пассажирских судов на подводных крыльях типа «Комета» и вскоре их начнут поставлять за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ее ["Комету"] даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт», — сказал Соколов заявил в ходе встречи сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству..

Как уточнило агентство, в настоящее время рыбинский судоремонтный завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М». С потенциальным греческим заказчиком ведутся переговоры. Стоимость одного судна превышает 6 млн евро.