Президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы и отмене ряда смягчающих положений, введенных его предшественником Бараком Обамой. Об этом сообщает Associated Press.

Вашингтон намерен восстановить запрет на индивидуальные путешествия американцев на Кубу. Кроме того, Белый дом намерен запретить сотрудничество с теми кубинскими предприятиями, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу, в том числе работающими в сфере туризма. При этом под запрет не попали коммерческие авиаперелеты и круизные рейсы между странами. Дипломатические отношения между США и Кубой, восстановленные при Бараке Обаме, также остаются в силе.

«Я объявляю о немедленной отмене абсолютно одностороннего соглашения с Кубой, заключенного прошлой администрацией», — цитирует агентство слова Трампа. Американский президент считает, что США и Куба смогут заключить сделку «гораздо лучше», однако для этого кубинским властям надо освободить политзаключенных и провести в стране свободные выборы.

В свою очередь, власти Кубы расценили слова Трампа как «воинственную риторику, напоминающую времена открытого противостояния». В Гаване также заявили, что последние два года показали способность двух стран вести «цивилизованное сотрудничество и сосуществование».