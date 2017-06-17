Медведев распорядился развить паромное сообщение с Калининградской областью

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал утвержденный кабинетом министров план развития паромного сообщения с Калининградской областью. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемый план обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что трехлетний план был разработан Минтрансом России. Его финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и займов.

Как поясняется в сопроводительной справке к документу, в настоящее время грузы доставляются в регион в основном по железной дороге. Другим маршрутом является паромная линия Усть-Луга – Балтийск, однако в настоящее время на ней «работают два устаревших железнодорожных парома».

В утвержденном плане предполагается строительство трех новых паромов. Это, как считают в Минтрансе, «позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга – Балтийск всего объема грузов для внутреннего потребления Калининградской области».