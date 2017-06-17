Полиция Лондона допустила гибель 58 человек при пожаре в многоэтажке

В полиции Лондона допустили, что число погибших при пожаре в жилой многоэтажке Grenfell Tower может увеличиться до 58 человек. Об этом сообщает Reuters.

«58 человек, которые по нашим сведениям были в Grenfell Tower в ту ночь, числятся пропавшими без вести. Как это ни печально, но я не исключаю, что они мертвы», — цитирует агентство слова представителя Скотленд-ярда Стюарта Канди.

По официальной информации полиции Лондона, в настоящее время погибшими в пожаре числятся 30 человек. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии.

Ранее власти британской столицы пообещали провести тщательное расследование инцидента. Эвакуированных жителей Grenfell Tower временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.

16 июня группа демонстрантов, предположительно, пострадавших в результате пожара, ворвалась в управу района Кенсингтон. Там демонстранты заявили властям о своих требованиях: расследовать причины случившегося, опубликовать данные о том, сколько человек жили в сгоревшем доме, а также выделить помощь погорельцам.