Названа причина смерти актрисы из «Звездных войн» Кэрри Фишер

Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею Органу в киноэпопее «Звездные войны», стала временная остановка дыхания во сне и другие факторы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию судмедэкспертов.

Как уточнили в офисе судмедэксперта округа Лос-Анджелес, среди факторов, ставших причиной смерти Фишер, стало накопление жировой ткани в стенках артерий.

В конце прошлого года СМИ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщали, что Фишер умерла в результате остановки сердца.

Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Ее мать, актриса и певица Дебби Рейнольдс, пережила свою дочь лишь на один день. Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.