Семеро моряков пропали после столкновения эсминца США с судном у берегов Японии

В результате столкновения эсминца ВМС США Fitzgerald с торговым судном у берегов Японии, по предварительным данным, пропали без вести семь военных моряков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану.

Точное количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным, их «значительное количество». Двое раненых, включая командира корабля Брайса Бенсона, были экстренно эвакуированы с борта.

Эсминец столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, следовавшим под флагом Филиппин, в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки. В результате военный корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией.

По уточненным данным, в настоящее время частично подтопленный корабль своим ходом следует в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС США.