Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций-2017

Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций ФИФА-2017.

Видео гола опубликовано на YouTube-канале MATCH DAY CLUB. Глушаков отличился на 31-й минуте стартовой встречи турнира с командой Новой Зеландии. Автором голевой передачи стал Дмитрий Полоз. Глушаков вышел один на один и подсек мяч над вратарем.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.