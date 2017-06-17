17 июня 2017, 19:22
Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций-2017
Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций ФИФА-2017.
Видео гола опубликовано на YouTube-канале MATCH DAY CLUB. Глушаков отличился на 31-й минуте стартовой встречи турнира с командой Новой Зеландии. Автором голевой передачи стал Дмитрий Полоз. Глушаков вышел один на один и подсек мяч над вратарем.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.
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