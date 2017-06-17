Умер депутат Госдумы РФ Олег Грищенко

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Олег Грищенко умер после продолжительной болезни. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко», — говорится в заявлении.

Свои соболезнования семье Олега Грищенко в твиттере выразил председатель Госудумы Вячеслав Володин.

С августа 2005 года Олег Грищенко занимал должность первого заместителя главы администрации Саратова, с декабря того же года стал и.о. мэра города. В марте 2006 года его избрали депутатом саратовской городской думы и главой Саратова. 22 марта 2011 года Грищенко был переизбран на пост главы города.

В мае 2016 года политик был избран исполняющим полномочия секретаря саратовского регионального отделения партии «Единая Россия». Через несколько месяцев после этого Грищенко заявил, что уходит с должности главы Саратова, чтобы сосредоточиться на партийной работе.