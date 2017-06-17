У стрелявшего в конгрессменов в США нашли список потенциальных жертв

Гражданин США Джеймс Ходжкинсон, 14 июня открывший стрельбу по конгрессменам на бейсбольной площадке в Виргинии, составил список потенциальных жертв из Республиканской партии. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, рукописный список нашли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в фургоне стрелка. В него вошли представители Палаты представителей США Скотт Дейжарлейс (конгрессмен от штата Теннеси), Трент Фрэнкс (Аризона), Джефф Дункан (Южная Каролина), Джим Джордан (Огайо), Мо Брукс (Алабама) и Морган Гриффит (Виргиния).

Ранее СМИ сообщили, что стрельбу по конгрессменам и их помощникам во время игры в бейсбол устроил 66-летний Джеймс Ходжкинсон, который ранее работал волонтером в штабе кандидата в президенты США Берни Сандерса. Ходжкинсон был владельцем компании, которая занималась инспекцией и ремонтом помещений.

В результате нападения ранения получили пять человек, в том числе конгрессмен Стив Скелиз и несколько помощников парламентариев. Сам Ходжкинсон был ранен полицейским. В больнице он скончался.