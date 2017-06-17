Число жертв майского урагана в Москве достигло 16 человек

В больнице умер еще пострадавший в результате урагана в Москве 29 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

«Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — отметил источник. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия возросло до 16 человек.

В настоящее время в столичных больницах остаются еще восемь пострадавших при урагане: три мужчины, четыре женщины и трехлетний ребенок. Всего в результате майского урагана в столице пострадали около 200 человек.