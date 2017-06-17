Медведев поручил создать четыре искусственных острова в Баренцевом море

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании искусственных островов в Кольском заливе. Соответствующее распоряжение 17 июня было опубликовано на сайте кабмина.

«ООО "Кольская верфь" определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключен договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений"»,— уточняется в документе.

На искусственных островах будет построен центр для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Как уточняет РИА Новости, инициатива была разработана Министерством транспорта. Ведомство считает, что в ходе реализации проекта будут обеспечены работой около 10 тысяч человек. Кроме того, власти рассчитывают увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, а также помочь развитию новых высокотехнологичных производств. Объем вложений в создание земельных участков составляет свыше 25 млрд рублей.