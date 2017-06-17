В России учредят национальную премию для детских писателей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспечати и Минфину к 1 сентября подготовить предложения по учреждению в стране национальной литературной премии для детских писателей. Об этом 17 июня сообщается на сайте правительства.

Ожидается, что награды будут вручать авторам, которые пишут для детей до 12 лет.

Кроме того, глава правительства поручил Минфину, Минэкономразвития и Роспечати к сентябрю представить согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для издателей книжной продукции и периодических печатных изданий для детей.

Как уточняет РИА Новости, эти поручения премьера сделаны по итогам встречи в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который проходил с 3 по 6 июня. Ранее Дмитрий Медведев поддержал учреждение национальной литературной премии для детских писателей.