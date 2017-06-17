Путин поделился своими воспоминаниями о Гельмуте Коле

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль оказал на него большое влияние. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах. На меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — передает агентство слова Путина.

Российский лидер подчеркнул, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы впечатлили его. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени — в значительной степени — изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека», — отметил Владимир Путин.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня. 87-летний бывший политик умер в своем доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль возглавлял правительство Германии с 1982 по 1998 год, четыре срока подряд.