17 июня 2017, 14:51
Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в твиттере
Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщается в официальном микроблоге сервиса. Новость сопровождается роликом про историю твиттер-аккаунта певицы.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) 16 июня 2017 г.
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
На момент написания этого материала у Кэти Перри более 100 миллионов и 65 тысяч подписчиков.
Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер, у которого 96,7 миллиона подписчиков, третье — экс-президент США Барак Обама, на микроблог которого подписаны более 90 миллионов человек.
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