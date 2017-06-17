Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в твиттере

Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщается в официальном микроблоге сервиса. Новость сопровождается роликом про историю твиттер-аккаунта певицы.

На момент написания этого материала у Кэти Перри более 100 миллионов и 65 тысяч подписчиков.

Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер, у которого 96,7 миллиона подписчиков, третье — экс-президент США Барак Обама, на микроблог которого подписаны более 90 миллионов человек.