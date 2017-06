Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в твиттере

Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщается в официальном микроблоге сервиса. Новость сопровождается роликом про историю твиттер-аккаунта певицы.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2