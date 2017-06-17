Фигуранта дела о взрыве петарды на акции 12 июня заподозрили в нападении на бойца Росгвардии

Фигурант дела о хулиганстве из-за брошенной петарды на акции в Москве 12 июня подозревается в нападении на бойца Росгвардии. Об этом сообщает сайт проекта «Открытая Россия» со ссылкой на источник в полиции.

Источник назвал имя пострадавшего бойца Росгвардии — Юрий Посаженников. Согласно поданному им заявлению, 12 июня он получил удар в спину и упал, в результате чего повредил левую руку. В настоящее время по заявлению проводится проверка.

Подозреваемым в нападении на Посаженникова является 29-летний уроженец Чечни.

При этом, как отмечают «Открытой России», ранее газета «Известия» писала, что за брошенную петарду в Москве был задержан уроженец Дагестана 1988 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест 17-летнего учащегося лицея Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, брызнул из перцового баллончика в лицо омоновцу во время несогласованного митинга 12 июня.

Кроме того, 15 июня в Санкт-Петербурге был задержан несовершеннолетний, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции против коррупции на Марсовом поле 12 июня.