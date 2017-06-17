Китай прекратил набор российских гражданских пилотов

Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России. Об этом сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Как отмечается в сообщении, с 16 июня Управление гражданской авиации Китая прекратило рассмотрение заявок российских пилотов и валидацию российских лицензий линейного пилота, ссылаясь на «действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества».

На прошло неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что за последние два с половиной года в Китай, Южную Корею и другие азиатские страны уехали на работу более 300 российских пилотов. Еще 400 человек, по данным издания, находятся в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница между зарплатами пилотов российских и азиатских компаний.

Позже ситуацию прокомментировал министр транспорта России Максим Соколов. Он заявил, что тот факт, что российские пилоты уезжают работать за границу, является признаком конкурентной среды и опасности в этом нет.