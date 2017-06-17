Власти Москвы объявили итоги голосования по реновации

Власти Москвы подвели итоги голосования по программе реновации через центры госуслуг и проект «Активный гражданин». Об этом 15 июня сообщается на сайте столичной мэрии.

Всего в голосовании приняли участие жители 4543 домов. За включение своего дома в проект программы проголосовали жители 4079 домов — 90%.

Против участия в программе реновации проголосовали 276 домов — 6% (более трети собственников квартир в этих домах высказались против участия в программе).

В 184 домах (4%) мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40 до 60% квартир. Согласно результатам голосования, эти дома также не могут быть включены в проект реновации.

Законопроект о реновации был принят Госдумой 14 июня. В программу вошли дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. В список также могут войти многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома.

Мэр города Сергей Собянин обещал, что москвичи получат квартиры в том же районе, они не будут меньше предыдущих и будут на 25-35 процентов по своей рыночной стоимости дороже старого жилья. Нуждающимся столичные власти помогут переездом. По оценке Собянина, на программу реновации будет затрачено 3 трлн рублей в течение 15 лет. Средства будут выделяться из бюджета города.