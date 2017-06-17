В США опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2016 год. Документ представлен на сайте ведомства.

В декларации, которая заняла 98 страниц, перечислено 565 компаний, в которых Трамп покинул руководящие позиции до вступления в должность президент 20 января 2017 года.

В документе, в частности, указано, что только гольф-клубы принесли американскому президенту доход в размере более 288 млн долларов. Кроме того, 19,7 млн долларов Трамп получил благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года, а 37,2 млн — от курорта «Мар-а-Лаго» во Флориде. В декларации также указана выплата гонорара за книги Трампа в размере 7 млн долларов и его пенсия в 84 тысячи долларов от Гильдии киноактеров США.

Как отмечает в этой связи телеканал CNN, представленный отчет отличается от федеральной налоговой декларации, которую Дональд Трамп отказывается публиковать.

Ранее Дональд Трамп, в отличие от всех прочих кандидатов в президенты, не опубликовал свои налоговые декларации, что дало СМИ повод предположить, что он в течение 18 лет не платил федеральные налоги. Сам Трамп, отвечая на эти обвинения, заявлял, что налоговая система в США «несправедлива», а он поступает «законно и ответственно».

В начале июня президент США попросил Бюро по вопросам этики при правительстве отложить предоставление налоговой декларации за прошлый год до 16 октября.