Путин прокомментировал расширение санкций США против Москвы

Президент РФ Владимир Путин считает, что новые санкции , которые Конгресс США готовится ввести против Москвы, не приведут к коллапсу и не поставят Россию в тупик. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, <…> какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — сказал президент в интервью программе «Вести в субботу».

При этом Владимир Путин признал, что «что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать». «Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения», — добавил глава государства.

В то же время президент отказался говорить о каких-то ответных шагах, так как «надо посмотреть, чем это закончится».

Ранее в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который покажут в России на Первом канале с 19 по 22 июня, Владимир Путин заявил, что российские фермеры должны сказать спасибо администрации бывшего президента США Барака Обамы за санкции в отношении РФ: они позволили ввести ответные меры, которые, по словам Путина, вывели российский аграрный сектор в авангард.

15 июня Сенат конгресса США проголосовал за внесение поправки в законопроект, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Законопроект еще предстоит одобрить Палате представителей конгресса и подписать президенту США.