Петр Порошенко одобрил решение Рады отменить «закон Савченко»

Президент Украины Петр Порошенко 17 июня одобрил решение Верховной Рады об отмене закона о правилах зачисления срока предварительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

18 Верховная Рада приняла новый закон, который отменяет так называемый «закон Савченко». В частности, в Уголовный кодекс Украины вернулась ранее действующая нормао том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

Отмененную поправку украинские СМИ называли «законом Савченко» из-за того, что он был инициирован депутатом Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении в России. Этот закон также предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.