Савченко пообещала оспорить отмену «закона Савченко» в суде

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко отменить так называемый «закон Савченко», который устанавливает правила содержания в СИЗО. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Савченко, Порошенко мог бы не отменять закон, а наложить на него вето и предложить внести изменения в первоначальный вариант. Она напомнила, что уже обращалась с этим предложением в администрацию президента.

«Вместе с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева мы подготовили изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, чтобы он действительно бы работал на защиту прав людей», — цитирует телеканал слова депутата.

Надежда Савченко добавила, что намерена добиваться отмены решения президента.

Депутат подчеркнула, что она намерена совместно с депутатами и уполномоченным по правам человека обсудить возможность отмены решения президента страны через Конституционный суд.

17 июня Петр Порошенко одобрил решение Верховной Рады об отмене закона о правилах зачисления срока предварительного заключения. 18 мая Верховная Рада приняла новый закон, который отменяет «закон Савченко». В частности, в Уголовный кодекс Украины вернулась ранее действующая нормао том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.