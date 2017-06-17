Путин обвинил США в сокрытии фактов о крушении Boeing на Донбассе

Президент России Владимир Путин в фильме-интервью режиссера Оливера Стоуна заявил, что уверен в осведомленности разведки США об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев... Если информация противоречит этому, то США никогда ее не раскроют»,— добавил он.

Оливер Стоун брал интервью у Путина для создания четырехсерийного документального фильма «Интервью с Путиным». Премьера фильма состоялась в США на телеканале Showtime 12 июня, а в России его покажут на Первом канале с 19 по 22 июня.

Ранее сообщалось, что Путин заявил Оливеру Стоуну, что власти США вмешивались в российские президентские выборы в 2000 и 2012 году.