Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 июня 2017, Суббота, 13:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 июня 2017, 13:24
авиакатастрофа Владимир Путин США Украина

Путин обвинил США в сокрытии фактов о крушении Boeing на Донбассе

Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина
Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина
thenation.com

Президент России Владимир Путин в фильме-интервью режиссера Оливера Стоуна заявил, что уверен в осведомленности разведки США об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев... Если информация противоречит этому, то США никогда ее не раскроют»,— добавил он.

Оливер Стоун брал интервью у Путина для создания четырехсерийного документального фильма «Интервью с Путиным». Премьера фильма состоялась в США на телеканале Showtime 12 июня, а в России его покажут на Первом канале с 19 по 22 июня.

Ранее сообщалось, что Путин заявил Оливеру Стоуну, что власти США вмешивались в российские президентские выборы в 2000 и 2012 году.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дональд Трамп. Фото: Michael Vadon
В США опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
Ураган в Москве
Число жертв майского урагана в Москве достигло 16
Олег Грищенко
Умер депутат Госдумы РФ Олег Грищенко
Спецназ США в Сирии.
СМИ узнали о планах Белого дома расширить военные действия в Сирии
Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина
Путин обвинил США в сокрытии фактов о крушении Boeing на Донбассе
Архив новостей

Самое читаемое

Арест бывшего главного бухгалтера театральной труппы «Седьмая студия» Нины Масляевой
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» призналась в обналичивании похищенных из бюджета средств
По соседству с Солнцем обнаружен коричневый карлик
Радужный флаг
Гей из Дагестана рассказал о предложении силовиков работать в Сирии
Изучены останки жертв Тридцатилетней войны
ЕГЭ
Две трети россиян хотят отменить ЕГЭ
13:44 Китай прекратил набор российских гражданских пилотов
13:24 Путин обвинил США в сокрытии фактов о крушении Boeing на Донбассе
12:43 У стрелявшего в конгрессменов в США нашли список потенциальных жертв
12:22 В России учредят национальную премию для детских писателей
11:51 Медведев распорядился развить паромное сообщение с Калининградской областью

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Жанна Бичевская
Жанна Владимировна Бичевская
17 июня 1944 года родилась Жанна Бичевская, певица.
11:23 Число жертв майского урагана в Москве достигло 16 человек
11:04 Умер депутат Госдумы РФ Олег Грищенко
10:44 Семеро моряков пропали после столкновения эсминца США с судном у берегов Японии
10:19 СМИ узнали о предложениях Белого дома расширить военные действия в Сирии
09:53 Названа причина смерти актрисы из «Звездных войн» Кэрри Фишер
09:32 В России возобновили производство судов на подводных крыльях типа «Комета»
09:12 В США опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
16.06 21:03 Премьера фильма «Матильда» пройдет в Госдуме
16.06 20:43 Погорельцы ворвались в управу Лондона с требованием компенсации
16.06 20:18 ЕСН закрыла сделку по покупке РБК
16.06 20:00 Акции основателя Amazon подорожали на 2,75 млрд долларов
16.06 19:44 В Казахстане планируют запретить никаб и паранджу
16.06 19:14 Медведев разрешил использовать белорусские права для работы в России
16.06 18:58 Глава ЦБ оценила влияние новых санкций США на финансовый рынок
16.06 18:34 Патриарх Кирилл призвал подчиненных отказаться от дорогих машин
16.06 18:28 Умер Гельмут Коль
16.06 18:09 Росстат сообщил о рекордном росте промышленности за пятилетку
16.06 17:40 McDonald's разорвал 40-летнее сотрудничество с Олимпийским комитетом
16.06 17:19 Шойгу доложил Путину об уничтожении в Сирии нескольких руководителей ИГ
16.06 17:02 Навальному скостили пять дней ареста за призыв к акции 12 июня
16.06 16:51 Следственный комитет России возбудил дело из-за экспертизы «пьяного» мальчика
16.06 16:17 В Запорожье мужчина скончался в трамвае при падении на вилы
16.06 15:53 Подозреваемый в нападении на омоновца школьник отправлен под домашний арест
16.06 15:34 Полиция Лондона сообщила о минимум 30 погибших при пожаре в высотке
16.06 15:12 У британского парламента задержан мужчина с ножом
16.06 14:55 СМИ сообщили о закрытии сделки по продаже РБК
16.06 14:47 Назарбаев предложил ввести единую мировую криптовалюту
16.06 14:30 СКР заинтересовался признанием погибшего в ДТП ребенка пьяным
16.06 14:15 ЦБ снизил ключевую ставку
16.06 14:02 Глава Росавтодора предложил ограничить движение грузовиков ночью и в выходные
16.06 13:42 На Украине задержаны подозреваемые в причастности к убийству Вороненкова
16.06 13:29 Колокольцев рассказал о задержании мальчика на Арбате для его же блага
16.06 13:06 Прочитана невидимая древняя надпись
16.06 13:02 Дума одобрила уголовное наказание за помехи машинам скорой помощи
16.06 12:47 Путин опроверг наличие у него тайных богатств
16.06 12:24 Путин сравнил администрацию предыдущего президента США с политбюро
16.06 12:10 Роналду может покинуть «Реал»
16.06 11:42 В Сбербанке сообщили об успешной доставке денег беспилотником
16.06 11:25 На журфаке в Екатеринбурге защищен диплом по фильму «Он вам не Димон»
16.06 11:08 Источники сообщили о грядущей смене ярославского губернатора
16.06 11:04 Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными» революциями
16.06 10:49 Безвизовым режимом с ЕС воспользовались около 8700 украинцев
16.06 10:46 Минобороны раскрыло подробности ликвидации лидера ИГ
16.06 10:25 В Москве завершилось голосование по программе реновации
16.06 10:07 Минобороны РФ объявило о ликвидации лидера ИГ

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.