СМИ узнали о предложениях Белого дома расширить военные действия в Сирии

Два высокопоставленных представителя администрации президента США настаивают на расширении военных действий в Сирии, однако глава Пентагона выступает против. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющимся данным, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви настаивают на том, чтобы американские силы перешли в наступление на юге Сирии, однако министр обороны США Джеймс Мэттис уже несколько раз отклонял это предложение.

Мэттис считает, что этот шаг является рискованным и он может привести США к «опасной конфронтации с Ираном». Кроме того, он может привести к ответному удару по размещенным в Ираке и Сирии американским военным. По данным издания, такой же точки зрения придерживаются и некоторые сотрудники Белого дома и представители американского военного командования.

При этом сам Мэттис, а также руководитель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк выступают за то, чтобы сосредоточиться на вытеснение боевиков ИГ из стратегических районов, в том числе города Ракка.