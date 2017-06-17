В Минобороны заявили о ликвидации в Сирии двух полевых командиров ИГ

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в результате ударов по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии двух полевых командиров и 180 боевиков, которые планировали прорваться в город Дейр эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости.

«В начале июня сего года группировкой войск (сил) ВС России в Сирийской Арабской Республике с использованием беспилотных летательных аппаратов была вскрыта подготовка формирований террористической организации ИГИЛ к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр эз-Зор гарнизона правительственных войск», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Как отметили в Минобороны, 6 и 8 июня в результате упреждающих авиационных ударов по объектам ИГИЛ были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.

Также были уничтожены около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Кроме того, удалось вывести из строя одно артиллерийское орудие, уничтожить четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

16 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в конце мая российская авиация уничтожила в Сирии ряд высокопоставленных командиров ИГИЛ. Отмечалось, что удар был нанесен по командному пункту, где собрались на совещание лидеры боевиков.