В Киеве арестован предполагаемый водитель убийцы Дениса Вороненкова

Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца 36-летнего Ярослава Тарасенко, который, как считает следствие, привез киллера на место убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказала представитель украинской прокуратуры Надежда Максимец.

«Он подозревается в участии в организации убийства. Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — сообщила Максимец.

Задержание Тарасенко было произведено 16 июня в Павлограде Днепропетровской области. Его супруга в интервью журналистам рассказала, что Тарасенко знаком как с предполагаемым убийцей Вороненкова Павлом Паршовым, так и с Ярославом Левенцом, которого СМИ называли сообщником киллера.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта этого года. Его убийца был ранен охранником экс-депутата и вскоре умер в больнице. Официальный Киев обвинил Москву в заказе убийства Вороненкова. В Кремле эти обвинения отрицают.