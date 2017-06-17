Сборная России победила новозеландцев в первом матче Кубка конфедераций

Футболисты сборной России обыграли соперников из Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций ФИФА-2017. Игра прошла 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в северной столице и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

Первый гол турнира оказался автоголом — на 31-й минуте, после удара российского полузащитника Дениса Глушакова, мяч попал в штангу, после чего несколько игроков новозеландской команды пытались его выбить, а Глушаков — добить в ворота. После нескольких видеоповторов стало ясно, что мяч залетел в сетку ворот Новой Зеландии от защитника. В итоге автором автогола стал Майкл Боксолл.

Первым же из российских футболистов, отличившихся на турнире, стал Федор Смолов — форвард поразил ворота соперника на 69-й минуте.

По последним данным, на матче открытия Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» присутствовал 50 251 зритель.