Airbus показал крупнейший пассажирский самолет

Концерн Airbus презентовал обновленный вариант крупнейшего пассажирского лайнера A380, передает Reuters.

Новую модель показали на авиасалоне в Ле-Бурже.

Как заявили в компании, новый дизайн крыла A380 позволит снизить расход топлива на 4%. Оптимизация коснулась и пространства салона, в который теперь можно добавить пассажирские кресла.

По данным Reuters, так концерн стремится повысить спрос на А380, чьи продажи недостаточно высоки. Airbus хочет минимизировать затраты на обслуживание лайнера, увеличив время между проверками каждого самолета.

Introducing #A380plus,further increasing A380's efficiency w/ winglets to provide up to 4 % fuel burn savings #PAS17 https://t.co/SGtJO1QXBJ pic.twitter.com/nkCWYOr7Xc