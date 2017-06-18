18 июня 2017, 10:24
В Боготе прогремел взрыв в ТЦ
В Боготе в крупном торговом центре прогремел сильный взрыв, сообщает Associated Press. Это произошло в туалете на втором этаже здания.
Из здания была проведена эвакуация.
Как заявил в своем твиттере мэр Боготы Энрике Пеньялоса, произошедшее является «трусливой террористической атакой».
При взрыве погибла 23-летняя гражданка Франции, уточняет Associated Press. Всего пострадали 11 человек, они были госпитализированы.
Погибшая француженка находилась в Колумбии на протяжении последних шести месяцев в качестве волонтера и готовилась в ближайшие дни вернуться домой.
Всего погибли три человека. У троих пострадавших диагностированы тяжелые травмы.
«Я с сожалением сообщаю, что в Centro Andino при взрыве погибли три женщины», — написал мэр Боготы.
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