В Боготе прогремел взрыв в ТЦ

В Боготе в крупном торговом центре прогремел сильный взрыв, сообщает Associated Press. Это произошло в туалете на втором этаже здания.

Из здания была проведена эвакуация.

Как заявил в своем твиттере мэр Боготы Энрике Пеньялоса, произошедшее является «трусливой террористической атакой».

При взрыве погибла 23-летняя гражданка Франции, уточняет Associated Press. Всего пострадали 11 человек, они были госпитализированы.

Погибшая француженка находилась в Колумбии на протяжении последних шести месяцев в качестве волонтера и готовилась в ближайшие дни вернуться домой.

Всего погибли три человека. У троих пострадавших диагностированы тяжелые травмы.

«Я с сожалением сообщаю, что в Centro Andino при взрыве погибли три женщины», — написал мэр Боготы.