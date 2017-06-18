Назначен новый глава ГИБДД

Президент Владимир Путин назначил начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Кроме того, Путин освободил от должности нескольких руководителей силовых ведомств в регионах России. Так, своих постов лишились руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров. Также от должности был освобожден Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.