Киев возбудил дело об экспорте угля из Донбасса

Генпрокуратура Украины открыла досудебное расследование в связи с сообщениями СМИ о закупке незаконно добываемого угля под руководством беглого олигарха Сергея Курченко на территории Луганской и Донецкой областей.

«В дальнейшем уголь вывозят на территорию РФ, где его реализуют, в том числе и за границу», — сообщила в Facebook пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

По данным генпрокуратуры, уголь экспортируется. в том числе. и в Турцию.

В действиях предпринимателя, должностных лиц и других лиц субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), заявили в ведомстве.