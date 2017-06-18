В Москве при попытке взобраться на небоскреб задержан мужчина

На один из небоскребов «Москва-Сити» попытался взобраться неизвестный. Он был задержан полицией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает РИА Новости.

«Сегодня днем от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание. Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД», — отметили в полиции.

Мужчина предпринял попытку забраться на башню «Евразия».

В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.17 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и конфискация имущества, с помощью которого он залез на высотку.