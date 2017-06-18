Число жертв пожаров в Португалии достигло 39 человек

В Португалии число погибших при лесных пожарах в центральной части страны увеличилось до 39 человек. Об этом сообщил госсекретарь по внутренним делам Хорхе Гомес, передает RTP.

18 жертв пожаров нашли в собственных автомобилях.

При пожарах пострадали 59 человек, 18 из них госпитализированы.

В настоящее время в пожаротушении принимают участие около 700 человек.

Ранее сообщалось о 19 жертвах пожаров в стране.