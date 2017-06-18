18 июня 2017, 12:04
Число жертв пожаров в Португалии достигло 39 человек
В Португалии число погибших при лесных пожарах в центральной части страны увеличилось до 39 человек. Об этом сообщил госсекретарь по внутренним делам Хорхе Гомес, передает RTP.
18 жертв пожаров нашли в собственных автомобилях.
При пожарах пострадали 59 человек, 18 из них госпитализированы.
В настоящее время в пожаротушении принимают участие около 700 человек.
Ранее сообщалось о 19 жертвах пожаров в стране.
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