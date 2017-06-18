При крушении эсминца ВМС США погибли семь моряков

После столкновения эсминца «Фицджеральд» (Fitzgerald) американского военно-морского флота с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal в затонувшем военном корабле нашли тела семи погибших моряков. Об этом сообщает Reuters.

Тела нашли в затопленных у японских берегов отсеках корабля.

Отметим, инцидент произошел 16 июня к юго-востоку от мыса Иродзаки полуострова Идзу.

При столкновении пострадали трое членов экипажа контейнеровоза, включая капитана.

Причина столкновения не сообщается.