18 июня 2017, 08:59
При крушении эсминца ВМС США погибли семь моряков
После столкновения эсминца «Фицджеральд» (Fitzgerald) американского военно-морского флота с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal в затонувшем военном корабле нашли тела семи погибших моряков. Об этом сообщает Reuters.
#BREAKING: Number of #USSFitzgerald Sailors' remains found. Names will be released after all notifications - https://t.co/RDGA4jwaVk pic.twitter.com/pJudw4Qw2w— U.S. Navy (@USNavy) 18 июня 2017 г.
Тела нашли в затопленных у японских берегов отсеках корабля.
Отметим, инцидент произошел 16 июня к юго-востоку от мыса Иродзаки полуострова Идзу.
При столкновении пострадали трое членов экипажа контейнеровоза, включая капитана.
Причина столкновения не сообщается.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое